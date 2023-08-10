Спасатели нашли сбежавшего во время пожара в Ленобласти ручного страуса Степана

В Ленинградской области в четверг, 10 августа, спасатели нашли ручного страуса по кличке Степан, который сбежал во время пожара в частном доме в городе Сертолово.

Хозяйка страуса, цирковая дрессировщица Лариса Линер рассказала, что, когда в доме на соседнем участке начался пожар, страус испугался его и убежал в лес. Огонь удалось потушить, после чего начались поиски сбежавшего животного.

По словам Линер, за Степана переживали многие неравнодушные жители города, по его поискам и возвращению была развернута целая спасательная операция.

Ранее, в июле, в московском аэропорту Внуково из переноски пассажиров сбежал кот. Владелец кота Евгений тогда рассказывал, что сотрудники авиакомпании «Якутия» приняли питомца в багаж и передали переноску в негабаритный груз. Однако буквально через несколько часов хозяевам сообщили, что кота потеряли. Кот был обнаружен спустя несколько дней на территории аэропорта.