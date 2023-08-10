Врач оценил риск распространения в России штамма коронавируса EG.5 «Эрис»

Подъем заболеваемости из-за нового штамма коронавируса EG.5 («Эрис») ожидается в России. Об этом 10 августа «Известиям» заявил к.м.н., врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

«Новый субштамм COVID-19 «Эрис» — это очередной вариант «Омикрона», и он обязательно дойдет до России в силу высокой контагиозности. Больше всего «Эрис» фиксируется в Европе, в частности в Великобритании, то есть подъем заболеваемости сначала будет в Европе, и, несмотря на закрытие границ, он дойдет до нас. Но, вероятнее всего, субштамм «Эрис» дойдет до России еще раньше из Индии, так как первично был обнаружен именно там», — сказал врач.

По словам специалиста, «Эрис» — обновленный субштамм «Омикрона», который еще лучше «ускользает» от иммунного ответа, то есть еще более заразен, но при этом заболевание протекает легко.

«Пока, по данным британских врачей, тяжелых форм не зафиксировано. Специфических симптомов, характерных только для этого субштамма, тоже никто не описывает. Соответственно, это обычная обезличенная респираторная инфекция», — добавил Поздняков.

Исходя из этих данных, можно сказать, что подъем заболеваемости будет, но он пройдет незаметно с точки зрения эпидемиологии, так как сейчас люди обследуются на COVID-19 выборочно, и это правильно с клинической точки зрения, объяснил специалист.

«Обследуют людей с тяжелыми формами заболевания, тяжелой коморбидной патологией, которые подлежат госпитализации. Поэтому, когда случится вспышка респираторных заболеваний, скорее всего, одной из ее причин будет «Эрис». Но, какой процент людей переболеет именно COVID-19, подсчитать не удастся. Кроме того, большая часть заболевших ковидом просто не будет обращаться за медицинской помощью и не будет учтена в статистике», — заключил врач.

Ранее в этот день стало известно, что ВОЗ добавила новый вариант «Омикрон»-штамма EG.5 («Эрис») в перечень вариантов под наблюдением. По данным организации, частота выявления EG.5 в мире выросла с 6,2 до 11,6%. Вариант EG.5 демонстрирует значительно более высокую эффективность распространения по сравнению с преобладающими вариантами.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в РФ первые единичные случаи инфицирования вариантом EG.5. выявлены в апреле 2023 года (в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятия и Хакасия). Всего 17 случаев, или 0,24% от всех случаев инфицирования, в период с апреля по август текущего года.

При этом в настоящее время в Российской Федерации вариант «Эрис» пока не получил широкого распространения, указали в ведомстве.

7 августа стало известно, что в России зафиксировано замедление темпов снижения заболеваемости COVID-19, что свидетельствует о возможном изменении динамики эпидпроцесса.