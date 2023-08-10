Рейды против пьяных водителей проведут в Брянской области

Сотрудники ГИБДД проведут рейды против пьяных водителей на территории Брянской области. Оперативно-профилактическое мероприятие состоится с 10 по 13 августа.

С начала 2023 года в регионе зарегистрировали три аварии с участим пьяных автомобилистов. Травмы получили четыре человека, уточняет NASHBRYANSK.RU. Цель мероприятия «Нетрезвый водитель» — предупреждение ДТП с участием граждан, которые сели за руль после употребления алкогольных напитков.

Инспекторы напоминают, что нарушителям грозят штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

В Ульяновской области за минувшую неделю остановили 58 нетрезвых водителей. Только за выходные в поле зрения инспекторов попали 37 нарушителей.