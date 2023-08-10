Россия предложила Индии отменить визы для группового туробмена

Россия направила Индии предложение о запуске группового безвизового туристического обмена, заявил в четверг, 10 августа, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он напомнил, что Россия уже запустила безвизовый туробмен с Китаем и Ираном, и уточнил, что следующей страной в этом списке может стать Индия.

«Мы направили туда предложение. Пока идет проработка по дипломатическим каналам, будем ускорять», — сказал Решетников в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, глава Минэкономразвития отметил, что перед туристической отраслью сейчас стоит задача вернуться на допандемийный уровень по въездному турпотоку и заместить выпавший туристический поток из недружественных стран.

26 июля директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко отметил, что запуск безвизового туристического обмена между Россией и Китаем выгоден для РФ, поскольку это должно положительно сказаться на экономике страны.

26 мая президент России Владимир Путин рассказал об обсуждении с министром иностранных дел Сергеем Лавровым вопроса упрощения визового режима или отмены виз для ряда стран. Он отметил, что в визовых вопросах основным является принцип взаимности.