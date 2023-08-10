«Автотор» заинтересовался локализацией машин на заводе Hyundai в Петербурге

Калининградский завод «Автотор» рассматривает возможность локализации китайских авто на мощностях петербургского завода Hyundai. Об этом 10 августа сообщает «Интерфакс».

По данным источника, который знаком с ходом обсуждения этой инициативы, глава Минпромторга Денис Мантуров по поручению президента Владимира Путина изучает возможность освоения калининградской компанией освоения петербургской площадки по производству более чем 200 тыс. машин ежегодно.

«Автотор» со своей стороны предлагает в кратчайшие сроки перезапустить выпуск автомобилей в Петербурге, осуществив модернизацию завода с локализацией двигателей внутреннего сгорания нового поколения и машин на платформе последовательного гибрида с генерирующей установкой, работающей в том числе на газомоторном топливе», ― приводит слова собеседника «Интерфакс».

Калининградский автозавод предполагает, что в случае если компания получит разрешение локализовать производство на петербургской площадке Hyundai, то «Автотору» потребуется увеличить ее инвестиционную программу до 70 млрд рублей.

На прошлой неделе стало известно, что «Автотор» дал старт отгрузке внедорожников BAIC BJ40 из первой промышленной партии.

Выпуск BAIC BJ40 на калининградском предприятии ведется с июня этого года. За это время «Автотор» подготавливал почву для серийного производства модели. Так, была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии, предназначенной для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению линейного персонала.