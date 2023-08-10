Строительство новой баскетбольной площадки в Хабаровске завершат в сентябре
В Хабаровске в начале сентября планируют открыть новую баскетбольную площадку. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Площадка расположится на Амурском бульваре на участке между домами № 47 и 48. Подрядчик уже завершил укладку первого слоя асфальтового покрытия. Второй слой будет уложен после установки баскетбольных колец.
Как уточняет ИА AmurMedia, новая площадка заменит старый объект, пришедший в непригодность. После строительства ее передадут на баланс дирекции спортивных сооружений.
Открыть баскетбольную площадку планируется 8 сентября.