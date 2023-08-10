Жительница Твери лишилась 2 млн рублей из-за мошенников

В Твери мошенники убедили 36-летнюю женщину перевести больше 2 млн рублей на «безопасный» счет. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником Центробанка. Он заявил, что на имя женщины кто-то якобы пытается оформить несколько кредитов в банках. Злоумышленник стал утверждать, что для помощи в поимке преступника женщине якобы требуется самой оформить кредиты в трех банках и перевести средства на «безопасный» счет. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

Потерпевшая выполнила инструкции мошенника. После этого женщина обратилась в полицию.

В Камчатском крае с начала 2023 года зарегистрировано 693 случая обмана граждан. Из-за мошенников местные жители лишились свыше 320 млн рублей.