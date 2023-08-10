Заммэра Москвы рассказал о заполненности столичных водохранилищ

Все водохранилища Москвы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города в жаркую погоду. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил в четверг, 10 августа.

«В настоящее время водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок. Этих резервов достаточно для стабильного обеспечения жителей Москвы чистой питьевой водой независимо от погодных условий, в том числе аномальной жары», — цитирует заммэра агентство городских новостей «Москва».

Он отметил, что столица ежедневно потребляет 2,8 млн куб. м воды, пишет «Москва 24».

«Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю», — сказал он.

Ранее в этот день Гидрометцентр спрогнозировал переменную облачность, без осадков, а также до 27 градусов тепла в Москве 10 августа, сообщается на сайте kp.ru.

8 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал возвращение «египетских ночей» в Москве. Их обуславливают воздушные массы из Египта. «Египетские ночи» характеризуются жарой, удушливым воздухом и почти полной безветренностью.

Тогда же в Москве прошла третья за лето «тропическая» ночь. Температура воздуха в темное время суток не опускалась ниже 21 градуса тепла.