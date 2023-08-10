Власти Рязани объяснили причину затопления центра города

В администрации Рязани прокомментировали подтопления, образовавшиеся во время осадков. Там сказали, что это произошло из-за того, что дожди были очень сильными.

Пост о последствиях непогоды появился в одном из городских пабликов. На видео жители города переходят дорогу по колено в воде. В комментариях к посту высказывается предположение, что во время ремонта, судя по всему, рабочие «забыли поставить ливневки», отмечает 62INFO.ru.

В свою очередь в мэрии Рязани заявили, что сети ливневой канализации работают исправно. А такая ситуация якобы возникла из-за большого количества выпавших осадков. Вода ушла с улиц через некоторое время, пишет РИА «7 новостей».