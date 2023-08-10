Жительница Саратова умерла после проглатывания осы

Жительница Саратова случайно проглотила осу и умерла. Об этом 10 августа рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Саратовской области.

«40-летняя женщина случайно проглотила осу, развился анафилактический шок из-за того, что у нее ранее диагностировали астму», — рассказало ведомство «РИА Новости».

Инцидент произошел 6 августа в СНТ «Энергия» в Гагаринском районе возле села Вязовка. Женщина скончалась до прибытия скорой помощи.

8 августа двухлетняя девочка наглоталась таблеток и была госпитализирована в больницу с отправлением в Санкт-Петербурге. Родители отвлеклись, и ребенок проглотил 15 таблеток лекарственного средства.