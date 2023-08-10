В Башкирии заметили медвежонка-альбиноса

В национальном парке «Башкирия» впервые увидели медвежонка-альбиноса с помощью камер видеонаблюдения. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на странице заповедника во «ВКонтакте».

Согласно публикации, медвежонок относится к разновидности бурых медведей, родился два года назад от родителей коричневого окраса. Особенность внешнего вида этой особи объясняется недостатком в коже и шерсти пигмента меланина, из-за которого малыш появился на свет альбиносом.

Как отмечает информационное агентство «Башинформ», в национальном парке наблюдается большое количество бурых медведей. По данным минэкологии республики, в регионе обитает более 2 тыс. особей. Это объясняется хорошей кормовой базой и наличием статуса особо охраняемой природной территории, на которой запрещена охота.

Директор национального парка «Башкирия» Владимир Кузнецов отметил, что возможность снять на видео медвежонка-альбиноса — очень редкий случай. По его словам, в заповеднике данное событие произошло впервые.

Отличительной особенностью животных-альбиносов являются розовые носы. У этого медвежонка он черный.

28 мая большая панда-альбинос попала в объектив камеры в китайском заповеднике Вэньчуань-Волонг. Впервые ее заметили в 2019 году. Сейчас животному шесть лет, и оно является единственным в мире пандой-альбиносом.