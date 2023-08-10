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Дело возбудили после обрушения потолка в аварийном жилом доме в Хабаровске

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В Хабаровске возбуждено уголовное дело о халатности после обрушения потолка в аварийном жилом доме. Об этом сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Потолочное перекрытие обрушилось в доме по улице Индустриальная, 2г, в квартире многодетной семьи. Пострадавших в результате случившегося нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», пишет ИА AmurMedia. Следователи выяснят, какие мероприятия проводили должностные лица для поддержания общедомового имущества в безопасности для жильцов состоянии, а также оценят совокупность действий по расселению людей из аварийного дома.

1 августа в Астрахани обрушился балкон двухэтажного жилого дома. Пострадала женщина 1964 года рождения.

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