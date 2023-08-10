Въезд и выезд из Липецка стоит из-за ремонта моста

На въезде и выезде из Липецка образовались многокилометровые пробки. Стоит тамбовская трасса в сторону Сселок и Матырского водохранилища, уточняет Lipetskmedia.

Причиной затора являются ремонтные работы на мосту на трассе Р-119 в районе развязки с Сселками.

Перекрывать полосы для движения начали накануне, 9 августа. Из-за этого автомобилистам, желающим проехать из Липецка в сторону Сселок, Плеханово, села Капитанщино и СНТ «Металлург-4», пришлось простоять более одного часа. Затор начинался на улице Баумана и на съезде на тамбовскую трассу с ЛКАД.

Утром 10 августа ситуация не изменилась, жители пригорода добирались на работу в два раза дольше обычного. Так, пробка от дамбы Матырского водохранилища и до подъезда к мосту вытянулась на 1,4 км, отмечает GOROD48.

Также ситуацию осложняет ремонт моста в городе Грязи. Объехать затор по этой дороге тоже невозможно из-за пробок. В качестве альтернативы специалисты предлагают выбрать круговой объезд через село Доброе по трассе Липецк — Чаплыгин.