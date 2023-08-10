Карта спецоперации на Украине 10 августа

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 августа можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на купянском направлении российские силы улучшили положение по переднему краю. За сутки успешно отражено семь контратак ВСУ. Потери противника составили более 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, а также артиллерийская система М777 производства США.

На донецком направлении ВС РФ успешно отразили 17 атак штурмовых групп ВСУ. За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 боевиков убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки (Krab польского производства и «Акация»), артиллерийскую систему М777 производства США, а также две гаубицы Д-20.

На запорожском направлении отражена атака 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Уничтожено до 125 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три гаубицы «Мста-Б», а также орудия Д-20 и Д-30.



На краснолиманском направлении успешно отражена атака штурмового отряда 21-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника на данном направлении составили до 60 бойцов, три боевые бронированные машины, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



На южнодонецком направлении были отражены две атаки штурмовых групп ВСУ. За сутки потери противника составили более 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С», а также гаубицы: «Мста-Б» и Д-20.



На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожены до 30 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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