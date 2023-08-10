Тело мужчины обнаружили в реке в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край) в реке обнаружено тело мужчины. Организована проверка, сообщает региональное СУ СК России.

«По информации следствия, 10 августа 2023 года в городе Николаевске-на-Амуре в утреннее время у береговой линии в воде обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту СК организовал проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела, пишет ИА AmurMedia. Назначен ряд экспертиз, все обстоятельства гибели человека устанавливаются.

Также проводится работа по идентификации личности мужчины. В том числе следователи изучат материалы ранее возбужденных уголовных дел о безвестном исчезновении граждан.

8 августа в городе Камызяк Астраханской области местная жительница обнаружила в реке тело мужчины. Им оказался 62-летний местный житель.