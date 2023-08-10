Самый яркий звездопад ожидается на этой неделе в России

На этой неделе россияне смогут увидеть один из самых ярких звездопадов года. Пик метеорного потока Персеиды будет в ночь на 12 августа, сообщает телеканал «Известия». По данным ученых, в час ожидается до 100 метеоров. Отмечается, что условия для наблюдения будут благоприятными. Лунный свет не уменьшит число видимых метеоров.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.