Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Оренбургской области. Два ребенка получили травмы
Авария произошла вечером 9 августа на дороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан. По данным «Урал56.Ру», водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Ford. После этого легковушка слетела в кювет.
Двое детей доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.
Еще одна авария произошла на дороге Москва – Челябинск около села Богдановка. Водитель машины «Лада Гранта» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Honda. Водитель и пассажирка «Лады» погибли. Водитель и три пассажира иномарки доставлены в больницу.