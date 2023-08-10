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Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком в Оренбуржье

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Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Оренбургской области. Два ребенка получили травмы

Авария произошла вечером 9 августа на дороге Казань – Оренбург – Акбулак – граница Республики Казахстан. По данным «Урал56.Ру», водитель автомобиля Peugeot не справилась с управлением и допустила выезд на встречную полосу. В результате иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Ford. После этого легковушка слетела в кювет.

Двое детей доставлены в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Еще одна авария произошла на дороге Москва – Челябинск около села Богдановка. Водитель машины «Лада Гранта» допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с Honda. Водитель и пассажирка «Лады» погибли. Водитель и три пассажира иномарки доставлены в больницу.

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