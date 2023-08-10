Почти 400 человек остаются без света после циклона в Псковской области

В Псковской области восстановлена работа основной энергостети после циклона, обрушившегося на регион. Без света пока остаются 360 человек. Практически все они — в Себежском районе. Их планируют подключить к энергоснабжению в конце рабочего дня.

По словам главы региона Михаила Ведерникова, которые приводит ИА FlashNord, на область обрушился циклон с ливнями, грозами и шквалистым ветром. Во вторник, 8 августа, без света осталось около 15 тыс. человек.

Для устранения последствий шторма привлекли 117 ремонтных бригад численностью 428 человек. В их числе — четыре бригады из Карелии, по пять — из Вологды и Великого Новгорода.

Большинство отключений удалось устранить в течение двух дней. Работы должны завершить до пятницы. Вопрос остается на контроле губернатора.