Группировка «Юг» отразила 17 атак ВСУ на донецком направлении

На донецком направлении группировка «Юг» российских войск отразила 17 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в четверг, 10 августа.

Так, армия РФ отразила атаки штурмовых групп ВСУ у Белогоровки, Новомихайловки и Артемовска (укаринское название — Бахмут).

«За сутки противник потерял на данном направлении свыше 290 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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