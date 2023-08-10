Российские туроператоры спрогнозировали рост въездного туризма летом 2024-го

Туроператоры ждут заметного роста въездного туризма за счет введения электронных виз к летнему сезону 2024 года, сообщили журналистам 10 августа в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Как отметили в пресс-службе РСТ, у туроператоров — членов союза пока нет запросов от иностранных туристов на оформление виз такого формата, но интерес к поездкам в Россию есть, в том числе в недружественных странах.

«Электронные визы принесут свои плоды, скорее всего, уже в следующем сезоне. Но хорошо, что они введены сейчас, так как отлаживать процедуру оформления и въезда лучше на небольшом потоке, чтобы не получить отрицательный эффект», — отметил генеральный директор турфирмы «Анюта» Алтын Кожахметов.

В свою очередь, гендиректор компании Tsar Voyages Елена Ларди назвала правильным решение МИДа о предоставлении электронных виз для туристов в том числе из недружественных стран.

«Само решение об электронных визах долгожданное, мы его приветствуем и уверены, что оно поможет росту въездного туризма. И то, что это относится и к недружественным странам, наши туристы тоже оценили», — сказала она.

С 1 августа 2023 года приезжающие в Россию иностранцы могут оформить электронную визу. Она разрешает один раз въехать в страну и пробыть в ней не более полумесяца. Упрощенный порядок получения въездного документа установлен для граждан 55 стран.

О том, что в России заработают электронные визы для иностранцев, еще 11 марта сообщала глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая. Она подчеркнула, что РФ заинтересована в привлечении туристов, в частности, из стран Персидского залива и КНР.