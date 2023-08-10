Двенадцать беспилотников изъяли на псковской таможне

Через границу Псковской области из России пытались нелегально вывезти 12 беспилотников. Запрещенный к вывозу с территории страны товар таможенники обнаружили в грузовике. Транспортная компания везла их получателю, зарегистрированному в Великобритании.

Как рассказала «Псковской ленте новостей» пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, грузовик с различным товаром выезжал из России в Европу через МАПП «Бурачки». Сотрудники таможни сначала изучили документы, а затем решили досмотреть груз.

В грузовике они обнаружили кейсы с беспилотниками, укомплектованными батареями, запчастями и пультами управления. Вес каждого дрона не превышал 1 кг.

Выяснилось, что этот товар запрещен к вывозу с территории России на основании постановления правительства РФ от 9 марта 2022 года. БПЛА изъяли. По факту случившегося возбуждено административное дело, пишет Псковское агентство информации.