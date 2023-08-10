Volkswagen объявил о приостановке поддержки мобильного приложения в России

Немецкий автоконцерн Volkswagen предупредил российских пользователей о приостановке техподдержки корпоративного мобильного приложения на территории России. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

«Возможна нестабильная работа приложения. Уважаемые пользователи! Поддержка данного мобильного приложения временно приостановлена», — заявили представители компании.

Ранее мобильное приложение VW помогало автовладельцам удаленно записаться на обслуживание или ремонт машины у официальных дилеров, а также проверить комплектующие на оригинальность.

Теперь пользователи не могут записаться на техобслуживание через телефон, поскольку приложение Volkswagen выдает ошибку.

Ранее, 10 августа, компания AGR Automotive Group, до ухода Volkswagen из России известная как «Фольксваген Груп Рус», сообщила о перезапуске официального сайта и социальных сетей.

Помимо сайта AGR присутствует в мессенджере Telegram, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».