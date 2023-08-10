Концентрация вредных веществ превысила норму в два раза в Новосибирске

В Новосибирске в двух районах, Калининском и Дзержинском, зафиксировано двукратное превышение концентрации фенола в воздухе. Анализы проведены во вторник и среду, 8 и 9 августа.

В Дзержинском районе показатель был превышен в два раза, в Калининском — в 2,3 раза, сообщает sib.fm со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

При этом в четверг, 10 августа, погода не будет способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения должен быть понижен.

В начале июля сообщалось, что вся Амурская область задымлена от лесных пожаров в Якутии. Все районы, за исключением Сковородинского, оказались в дыму. Дистанционный мониторинг лесных пожаров «Рослесхоза» зафиксировал около 100 термоточек непосредственно у границы с Амурской областью.