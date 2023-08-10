Девочку-подростка госпитализировали после удара током в Оренбуржье

Полиция проводит проверку по факту травмирования 15-летней девочки в Оренбургской области. Пострадавшая получила удар током.

Инцидент произошел 9 августа в Северном районе. По данным МВД, девочка пыталась подключить удлинитель у себя дома, но оборудование оказалось неисправным. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Пострадавшая получила сильный удар током по кисти руки, когда она вставляла вилку в розетку. С ожогом девочку госпитализировали.

В конце июля в Тверской области возбудили уголовное дело о халатности из-за травмирования 11-летнего ребенка в результате удара током на территории бывшего стекольного завода. Мальчик беспрепятственно прошел к подстанции и прикоснулся к элементам, которые оказались под напряжением.