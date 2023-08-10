Детский сад поврежден при обстреле ВСУ Киевского района Донецка
В результате обстрела со стороны украинских боевиков Киевского района Донецка поврежден детский сад. Об этом 10 августа сообщают в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Удар украинских вооруженных формирований пришелся на детский сад № 397, расположенный на улице Тренева.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно подвергают атакам территории ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.
Накануне украинские войска выпустили за полчаса 25 кассетных боеприпасов по Донецку, Ясиноватой и Макеевке. Под обстрел попал и Киевский район.
В тот день мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о гибели одного мирного жителя в результате удара по Куйбышевскому району города, а также трех человек при обстреле Петровского, среди которых оказалась девочка 2019 года рождения.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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