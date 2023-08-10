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Боевик «Азова» рассказал про обман командиров об обмене пленными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Военнослужащий ВСУ Дмитрий, боевик «Азова» (террористическая организация, запрещена в РФ), рассказал «Известиям» о том, как командование нацбатальона обмануло солдат, пообещав им, что их обменяют в первую очередь после взятия «Азовстали» российской армией в мае прошлого года.

Тем не менее, по его словам, спустя год обмен так и не произошел.

«Когда нам сказали, что мы сдаемся в плен, было неожиданно, но было заявлено, что другого выхода нет. Я скорее положительно это воспринял, потому что на заставе уже заканчивалась еда. Люди были истощены, много раненых», — отметил пленный.

Кроме того, Дмитрий рассказал о бедственном положении на «Азовстали». Уже в середине апреля 2022 года, когда военнослужащий попал на завод, были проблемы с едой. По его словам, питание было двухразовое, рацион состоял из гороховых и овсяных каш, а также супов.

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Бои на заводе «Азовсталь» происходили в период с 18 марта по 20 мая 2022 года. Осада предприятия завершилась сдачей последних боевиков в плен.

В тот же день министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя в Донецкой Народной Республики (ДНР). В докладе сообщалось, что в плен сдалась группа из 531 украинского неонациста. Всего с 16 мая сложили оружие 2439 украинских боевиков.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой объявил Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

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