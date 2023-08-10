Похолодание до 0 градусов спрогнозировали в ЯНАО

В ближайшие дни в Ямало-Ненецком автономном округе похолодает до 0 градусов. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

Похолодание ожидается в субботу, 12 августа. Температура воздуха ночью опустится до 0…+5 градусов, днем ожидается +12…+18 градусов.

Осадки в выходные не ожидаются. Скорость ветра составит до 13 м/с, местами возможны порывы до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун «Канун» подступает к Хабаровскому краю, Приморью и Еврейской автономной области. С 11 по 13 августа ожидаются ливни и грозы с усилением ветра. В заливе Петра Великого высота волн достигнет 4 м.