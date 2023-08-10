Два жителя Тюменской области заплатят 5,6 млн рублей за рыбалку

В Тюменской области вынесен приговор в отношении двух мужчин, которые устроили незаконный лов рыбы. Подсудимым предстоит выплатить нанесенный ущерб в размере 5,6 млн рублей.

По данным суда, мужчины ловили рыбу в Тобольском районе в запрещенном для рыбалки месте. Они добыли пять особей сибирского осетра, внесенного в Красную книгу России, а также 606 особей стерляди и шесть особей нельмы. Об этом сообщает ИА «Ура.ру». Подсудимые использовали сети.

За незаконный вылов рыбы каждого мужчину приговорили к 5,5 года лишения свободы и обязали компенсировать нанесенный ущерб.

В Камчатском крае в начале августа осудили троих жителей поселка Крутогоровский, которые организовали незаконный вылов редких диких птиц — кречетов. Три особи погибли. Ущерб, причиненный государству, оценен более чем в 13 млн рублей.