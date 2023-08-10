Астраханский пляж признали одним из лучших в Поволжье

Пляж в Астрахани стал одним из лучших пляжей в Поволжье. Он занял четвертое место. Рейтинг составило российское общество «Знание».

Как пишет «Астрахань-24», до начала купального сезона городские власти распорядились убрать с берега мусор, бревна и камыши. Специалисты тщательно обследовали дно. На пляже установили навесы, гамаки, построили развлекательные площадки.

В итоге пляж в Астрахани вошел в топ-5, пропустив вперед пляж «Локомотив» в Казани, пляж на Мещерском озере в Нижнем Новгороде и пляж НФС в Самаре. Замыкает пятерку лучших пляжей Поволжья Центральный пляж в Чебоксарах.

Ранее сообщалось, что с начала этого года на территории Астрахани расчистили более 1,7 тыс. очагов несанкционированных свалок. Всего было ликвидировано 1713 очагов общим объемом 5136 т. Из них 1080 очагов располагались на контейнерных площадках.