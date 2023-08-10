В Москве объявлены победители молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы»

Победителями молодежной акселерационной программы «Округа. Вузы» стали 12 проектов. Они будут реализованы при поддержке московского комитета общественных связей и молодежной политики, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, изначально из всех поступивших работ эксперты выбрали 22 самых интересных. Далее их вынесли на голосование в проекте «Активный гражданин».



«По результатам голосования отобрано 11 проектов для разных округов столицы. Их авторы получат поддержку при реализации своих идей. Еще один проект — «Интерактивные квест-экскурсии по районам Москвы» — удостоен Гран-при. Он войдет в линейку познавательных городских программ для молодежи», — отметила Сергунина.



Больше всего голосов набрал проект «Экопруд Лосиноостровский», предусматривающий проведение мероприятий по экологическому воспитанию. Еще один — «Настоящее прошлое» — предполагает организацию иммерсивных представлений на исторические темы. Проект «Твое кино» связан с запуском школы мобильного кино, участники которой будут снимать культурные мероприятия и создавать ролики.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.