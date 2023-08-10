Десять самолетов ушли на запасные аэродромы на время закрытия Внуково и Домодедово

Десять самолетов были отправлены на запасные аэродромы во время закрытия Внуково и Домодедово этой ночью. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается в официальном Telegram-канале Росавиации.

В аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на четверг были введены временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что в 5:25 мск данные ограничения были сняты.

«В связи с ограничениями на запасных аэродромах приземлились 10 самолетов. Экипажи еще шести самолетов в полете пересчитали маршруты движения, оценили достаточность запаса топлива на борту в воздухе, изменили планы полетов по согласованию с диспетчерскими службами и после отмены ограничений на использование воздушного пространства произвели приземления в аэропортах назначения», — говорится в сообщении.

На данный момент оба аэропорта работают в штатном режиме.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух ударных беспилотников, летящих в сторону города: одного — в Калужской области, а другого — в районе ЦКАД.

Позже информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве заявили, что два БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны в небе над Малоярославецким районом Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области

У «Известий» появилось видео последствий падения сбитого над Одинцовским округом БПЛА. Жители поселка Петелино в Одинцовском городском округе рассказали, что около 5:30 утра 10 августа их разбудил мощный хлопок.