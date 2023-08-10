Четыре человека пострадали в ДТП на трассе в Коми
Четыре человека получили травмы в результате ДТП в Княжпогостском районе Республики Коми. Легковой автомобиль съехал в кювет.
Авария произошла 9 августа на дороге Сыктывкар — Ухта. 58-летний мужчина за рулем машины Skoda Fabia не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».
Автомобилист получил травму грудной клетки. Его 58-летний пассажир отделался ссадинами. Мужчины не были госпитализированы. В больницу доставлена 11-летняя девочка с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Также госпитализирована 56-летняя пассажиркой с сотрясением мозга и травмой шейного отдела позвоночника.
В Оренбургской области легковой автомобиль «Лада Гранта» выехал на встречную полосу и столкнулся с Honda. Два человека скончались на месте. Четыре человека доставлены в больницу.