Опубликованы первые фото Лады Дэнс из больницы

Директор госпитализированной Лады Дэнс Сергей Пудовкин поделился фотографиями певицы из больницы. В четверг, 10 августа, в беседе с «Известиями» он рассказал, что она смогла пообщаться с родственниками.

«Надеюсь, в ближайшие дни Лада самостоятельно сделает видеообращение по состоянию здоровья», — сообщил Пудовкин.

ДТП с участием исполнительницы произошло вечером 5 августа на 52-м км трассы М-2, когда она возвращалась домой на такси после корпоративного мероприятия. Ладу Дэнс госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также ей диагностировали травму бедра и многочисленные ушибы. Кроме того, в аварии пострадала и хореограф певицы — Елена Романова.

Сейчас певица находится в одной из частных клиник Подмосковья.

Директор Лады Дэнс рассказал «Известиям», что у нее затруднена речь. Пудовкин также отметил, что исполнительница намерена подать иск на 12 млн рублей к транспортной компании после ДТП.

8 августа директор певицы сообщил, что ей сделали вторую операцию на лице. Он уточнил, что тогда ее состояние после аварии ухудшилось.