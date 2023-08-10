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Власти Ульяновска обещают убрать с улиц весь железобетонный мусор

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Власти Ульяновска намерены убрать с улиц города все железобетонные конструкции, в том числе брошенные плиты, элементы бывших рекламных конструкций и инженерных коммуникаций, а также остатки строений.

По словам главы города Александра Балдакина, которые приводит ulpravda.ru, работы выполнит предприятие с мощными дробилками, расположенное в промзоне на улице Хваткова. Часть полученного щебня оно оставит себе в качестве оплаты за работу, а часть отдаст городу для отсыпки грунтовых дорог на кладбищах, в СНТ и в частном секторе.

Работы начнутся в ближайшее время. Жители могут в этом помочь, позвонив в Центр управления городом и рассказав о наличии железобетонных отходов.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске на улице Полбина снесли детский игровой комплекс «Кораблик». Решение приняли после неоднократных обращений местных жителей. Конструкция давно находилась в аварийном состоянии и срок ее эксплуатации истек.

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