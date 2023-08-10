Суд оштрафовал блогера Варламова за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы 10 августа оштрафовал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в РФ) на 30 тыс. рублей за нарушение правил маркировки иностранного агента.

«Признать Варламова виновным в административном правонарушении, назначить наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей», — говорится в решении.

По данным Роскомнадзора, Варламов разместил в Telegram сообщения без маркировки иностранного агента.

Ранее, 1 августа, Басманный суд Москвы повторно оштрафовал певицу Елизавету Гырдымову (признана иноагентом в РФ), известную как Монеточка, на 30 тыс. рублей за отказ маркировать материалы соответствующей пометкой.

Аналогичное решение в отношении Монеточки суд вынес 16 июня, оштрафовав ее на 30 тыс. рублей. 18 июля она обжаловала штраф.