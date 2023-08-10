Как получить компенсацию за потерянный багаж в аэропорту в 2023 году

Иногда по прилете в аэропорт обнаруживается, что чемодан с вещами утерян и поездка находится на грани срыва. Оказаться в такой ситуации может каждый. На какую компенсацию можно рассчитывать в этом случае и как ее получить в 2023 году — в материале «Известий».

Почему багаж теряется в аэропорту

Потеря багажа часто происходит из-за ошибок при оформлении или во время сканирования при отгрузке. Бывает и так, что грузчики просто не успели доставить багаж на самолет или положили его на менее загруженную тележку, так как пассажир сдал чемодан прямо перед закрытием регистрации. Как правило, она заканчивается за 40 минут до вылета.

Также багаж может потеряться в аэропорту, если:

на чемодане отклеилась багажная бирка;

на багаж была приклеена бирка другой страны;

чемодан по ошибке попал в отдел крупногабаритного багажа;

сумки улетели по другому маршруту при стыковочных рейсах.

Но иногда потеря багажа происходит по вине самого пассажира. Чтобы не оказаться на курорте без документов и вещей, нужно снять с чемоданов и сумок все лишние наклейки, которые содержат информацию о других перелетах. Сканеры могут считать их по ошибке. Также следует убедиться, что новые штрихкоды тщательно приклеены.

Как сортируют багаж в аэропорту в 2023 году

На стойке регистрации к чемодану прикрепляют бирку со штрихкодом. Затем по конвейеру груз попадает на сортировку, обычно это цокольный этаж аэропорта. Там его дополнительно сканируют на наличие запрещенных к перевозке веществ и предметов.

После досмотра багаж распределяют по конвейерным лентам либо сразу на рейс, либо на хранение. Кстати, именно на этом этапе чемоданы со старыми бирками пойдут на новый круг. Если сканеры снова не смогут распознать, к какому рейсу относится чемодан, его ждет ручная сортировка.

С конвейера чемоданы попадают в специальное отделение, где собирается весь багаж для определенного рейса.

Что делать при потере багажа в аэропорту в 2023 году

Если багаж не появился на нужной ленте, стоит посмотреть его на соседней, куда он мог попасть по ошибке. Когда и там нет чемодана, не исключено, что он найдется у стойки Lost & Found («Потерянные и найденные вещи»).

Только после того, как эти шаги не увенчались успехом, можно обратиться в администрацию аэропорта. Там надо предъявить багажную бирку и подробно рассказать, как выглядит чемодан и что было внутри. Пассажиру выдадут акт, один экземпляр надо оставить себе. Информацию о багаже можно будет узнавать по телефону, указанному в документе. Также это можно сделать в международной системе учета WorldTracer по специальному номеру, который присваивается каждой заявке на розыск.

Если багаж найдут, то авиакомпания сообщит, с какого рейса и когда его можно получить, причем забирать свой багаж самому необязательно, вернуть его владельцу — обязанность авиакомпании.

Как потребовать компенсацию за потерю багажа в 2023 году

У авиакомпании есть 21 день на поиски. Если чемодан так и не найден, перевозчик обязан выплатить компенсацию сообразно весу багажа. Чтобы ее получить, необходимо отправить претензию авиакомпании. К ней надо приложить акт розыска багажа, талон на багаж, авиабилеты, чек об их оплате и кассовые чеки на содержимое багажа (при наличии).

Претензию должны рассмотреть в течение 30 дней. Вручить ее можно непосредственно в офисе авиакомпании либо отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения.

При международной перевозке такую претензию можно подать в течение 18 месяцев со дня прибытия в пункт назначения.

Какой размер компенсации за потерю багажа в 2023 году

Когда фактический вес багажа установить невозможно, за норму берется 35 кг. В России чаще всего выплачивается 600 рублей за 1 кг. В иностранных авиакомпаниях компенсация может быть в несколько раз больше. Если ценные вещи в багаже были задекларированы, то есть шанс возместить их реальную стоимость.

Пассажир также вправе претендовать на выплаты, предназначенные на приобретение предметов первой необходимости, пока ведется поиск. Это гигиенические принадлежности, лекарства, теплая одежда. Обычно в зарубежных поездках размер компенсации составляет от $50 до $250.

Если багаж поврежден или пришел не полностью, это тоже повод потребовать выплаты от авиакомпании.

Можно ли предотвратить потерю багажа в аэропорту в 2023 году

В первую очередь необходимо сверить данные бирки на чемодане и посадочном талоне, в котором содержится информация о сданном багаже. Талон сохраняйте до конца поездки.

При стыковочных рейсах стоит уточнить, надо ли забирать багаж в пункте пересадки и сдавать его повторно. Самые необходимые вещи лучше взять с собой на борт. Не лишним будет сделать бирку со своими контактными данными и номером рейса, чтобы в аэропорту могли быстрее идентифицировать и найти багаж.

Также рекомендуется оформить страховку, которая при потере или задержке багажа дает возможность получить дополнительную компенсацию. Ее можно оформить на сайте авиаперевозчика или страховой компании.

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