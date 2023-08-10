Средняя цена квартир на вторичном рынке в Москве за месяц выросла на 2 млн рублей

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке недвижимости в Москве за месяц выросла на 15%, с 13,1 млн до 15 млн рублей, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 10 августа.

Эксперты объяснили, что это произошло из-за изменения структуры предложения в пользу квартир большого формата и сокращения доли студий (их число сократилось на 27,4% за месяц).

Рост стоимости наблюдался также в Челябинске (+4%), Перми, Барнауле, Сочи, Томске, Нижнем Новгороде, Симферополе, Самаре (+2% в каждом городе).

При этом в среднем по России цены на вторичном рынке жилья в июле 2023 года не изменились, но спрос на квартиры за месяц вырос на 12%, а объем предложения уменьшился на 2%.

«Количество доступных предложений вторичной недвижимости за месяц сократилось под давлением устойчивого спроса. <…> За год рост объема предложения составил 4%, что тоже значительно ниже динамики спроса — по сравнению с июлем 2022 года интерес к объектам вырос на 27%. В такой ситуации годовой рост цен на 11% за квартиру и на 8% за 1 кв. м выглядит оправданным и логичным. Однако на рынке пока продолжают сохраняться квартиры с выгодными ценами», — сказал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

В начале июля участники рынка недвижимости сообщили «Известиям», что средняя стоимость квадратных метров новостроек по России упала впервые с лета 2022 года. Директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев уточнил, что средняя цена 1 кв. м в новых домах снизилась на 0,5%.