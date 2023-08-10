Умер испытатель «космического мотоцикла» космонавт Александр Викторенко

Космонавт Александр Викторенко скончался на 77-м году жизни. Об этом 10 августа сообщил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.

«С прискорбием сообщаем, что советский и российский космонавт Александр Степанович Викторенко скончался в возрасте 76 лет», — говорится в сообщении «РИА Новости».

В 1978 году Викторенко был зачислен в отряд космонавтов ЦПК. Свой первый полет в космос он совершил спустя девять лет на орбитальную станцию «Мир». В дальнейшем участвовал еще в трех миссиях на нее.

Всего Викторенко налетал на космических кораблях более 489 суток, в том числе 19 часов 39 минут провел в открытом космосе.

Во время своей второй миссии с 1989 по 1990 год Викторенко участвовал в испытаниях скафандров «Орлан-МДА» и автономного средства передвижения космонавта, ставшего известным как «космический мотоцикл».

В 1987 году Викторенко было присвоено звание Героя СССР. Он был также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Дружбы народов и другими наградами.