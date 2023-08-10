СК опубликовал кадры допроса задержанного директора «Пиро-Росс»

Следственный комитет России (СК) опубликовал кадры, на которых виден момент обыска и допроса задержанного Сергея Чанкаева, технического директора компании «Пиро-Росс», склад которой взорвался в Сергиевом Посаде. Ведомство опубликовало видео10 августа.

«В результате в качестве подозреваемого задержан технический директор фирмы «Пиро-Росс»», — говорится в сообщении СК.



На записи можно увидеть, как изымаются документы компании и должностные инструкции для сотрудников. Сообщается, что кроме директора также были допрошены другие руководящие лица компании.



Ранее сообщалось о задержании директора «Пиро-Росс» по факту взрыва в качестве подозреваемого.

Взрыв на складе предприятия на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде произошел утром в среду, 9 августа. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику»

Число пострадавших от взрыва на данный момент составляет 52 человека, восемь находятся в стационаре. Судьба еще 12 человек остается неизвестной. Известно об одном погибшем.

В Сергиевом Посаде в результате происшествия была повреждена котельная, из-за чего была прекращена подача горячей воды.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор, версию с атакой беспилотника исключили. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты.