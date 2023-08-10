В Тверской области три дня идут поиски матери с ребенком

В Тверской области третьи сутки ищут женщину с малолетней дочерью. Об этом 10 августа сообщило следственное управление СК РФ по Тверской области.

«Проводится доследственная проверка по поступившему сообщению о безвестном исчезновении 7 августа женщины 1993 года рождения совместно с малолетней дочерью 2021 года рождения. До настоящего времени данные о их местонахождении отсутствуют», — говорится в сообщении.

Следователи и полицейские выехали на место жительство женщины и ребенка, провели осмотр жилища. Поиск пропавших и установление обстоятельств произошедшего продолжаются.

Ранее, 8 августа, сообщалось, что жительница Первоуральска Свердловской области ушла из дома с пятилетней дочерью и не вернулась. Она взяла свой паспорт и паспорт мужа, а также свидетельство о рождении дочери. Пропавшая ранее привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию собственных детей.