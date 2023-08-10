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Детский сад для детей от двух лет построили в подмосковной Балашихе

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В подмосковной Балашихе готов к открытию новый детский сад. Его построили в жилом квартале «Столичный».

Дошкольное учреждение рассчитано на 220 малышей. Одновременно его будут посещать девять групп детей в возрасте от двух до семи лет.

В региональном министерстве жилищной политики интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказали, что детский сад уже ввели в эксплуатацию, поставили на кадастровый учет и передали на баланс администрации округа.

Ранее сообщалось об открытии в Подмосковье первой библиотеки в детском саду. Она появилась в Сергиевом Посаде. Библиотеку открыли на академической площадке кафедры методики воспитания и дополнительного образования в рамках проекта «Связь поколений».

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