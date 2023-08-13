14 августа — Медовый Спас: история и традиции праздника, что нельзя делать

В августе верующие отмечают сразу несколько значимых праздников, и один из них — Медовый Спас. Он выпадает на начало Успенского поста, который почти не уступает по строгости Великому. О том, какие события вспоминает в этот день православная церковь и почему в народе он называется Спасом на воде, читайте в материале «Известий».

Медовый Спас в 2023 году — какого числа

Медовый Спас ежегодно отмечается 14 августа, эта дата не меняется. В 2023 году он выпадает на понедельник. Это первый из трех августовских Спасов. За ним последуют Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа).

Медовый Спас в 2023 году — история праздника

Медовый Спас сочетает в себе черты церковного и народного праздника. На Руси в это время начинали собирать мед, отсюда и название праздника.

Слово «Спас» вероятнее всего происходит от слова «Спаситель» — так называют Иисуса Христа. Но оно также созвучно со словом «запасать». В этот день заканчивалась «страдная бабья работа», то есть сбор урожая, и начиналась подготовка к зиме. Крестьяне сеяли озимый хлеб и заполняли погреба различными припасами.

Тем не менее Медовый Cпас — это исключительно народное название. Православная церковь 14 августа отмечает Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня.

Это празднование зародилось в Константинополе примерно в VIII веке. Согласно легенде, в городе свирепствовала эпидемия, которую не мог победить ни один врач. Тогда священнослужители вынесли на поклон людям остатки Креста, на котором был распят Иисус. Затем они освятили с его помощью местные водоемы. Больные, искупавшись в них, почувствовали себя лучше и стали выздоравливать.

Изначально Происхождение честных древ Животворящего Креста Господня отмечали только в Константинополе, но со временем его переняли и другие православные приходы, в том числе в России. Вместе с праздником пришла и традиция освящения водоемов и купания в них. Отсюда еще одно название — Спас на воде, или Мокрый Спас.

Также 14 августа Русская православная церковь отмечает празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Оно установлено в честь знамений, полученных князем Андреем Боголюбским в 1164 году во время похода против волжских булгар. Перед боем князь и его воины помолились перед иконами Богородицы и Честного Креста Христова. По легенде, во время сражения от образов исходило сияние, защищавшее русских бойцов, а враг был разбит.

В тот же день греческий император Мануил выиграл битву против сарацинов. По договору между императором и князем и с благословения церкви был установлен праздник в честь этих побед.

Кроме того, 14 августа чтят память ветхозаветных мучеников Маккавейских. Семь братьев не стали поклоняться языческим идолам, за что были жестоко казнены на глазах у своей матери Соломонии. После этого женщина умерла от горя. За самоотверженность и стойкость веры все они почитаются как святые.

Медовый Спас в 2023 году — традиции

На Медовый Спас в храмах проходят торжественные богослужения. Священнослужители надевают фиолетовые одежды, из алтаря выносят крест и устанавливают его в центре храма. Также устраивают крестные ходы с последующим освящением водоемов. Верующие приносят в храм мед, чтобы освятить и его.

На Руси этот день был особенным для пчеловодов. С утра хозяин пасеки выбирал улей с самым большим урожаем меда и забирал из него соты, чтобы освятить. Одна часть лакомства оставалась в качестве подношения в храме, другую было принято раздавать нищим, которые поздравляли пчеловодов с праздником. После этого на пасеке начиналась активная работа по сбору меда, длившаяся до заката. Вечером за «ребячьей» долей сладости приходили дети, и хозяин не оставлял их без угощения.

К 14 августа также поспевал мак. Поэтому на Медовый Спас его собирали и готовили постные блины с этой начинкой. Молодежь водила хороводы. Девушки осыпали юношей маковыми зернами, щипали и щекотали их, напевая шутливые песни.

Кроме того, существовало поверье, что Медовый Спас — это последний день, когда можно купаться в озерах и реках. После вода становилась слишком холодной или начинала цвести. До праздника следовало искупать скот и лошадей, чтобы они смогли благополучно пережить зиму. Считалось, что после праздника у коня, вошедшего в воду, застынет кровь и он погибнет в холода.

Медовый Спас в 2023 году — что нельзя делать

Медовый Спас совпадает с началом Успенского поста, поэтому верующим следует отказаться от мясной, молочной, жирной пищи и от алкоголя. Нельзя устраивать шумные застолья, однако пригласить родных и друзей на тихий праздник не возбраняется.

Также на Медовый Спас лучше избегать тяжелой физической работы. Исключение — пасечники, которым можно собирать мед и ухаживать за ульями. День стоит посвятить богослужениям и духовному очищению, которое также является частью поста.

Кроме того, нельзя ссориться с близкими, ругаться, сквернословить и начинать конфликты.

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