Польский вертолет потерял взрыватель от ракеты при патрулировании границы

Польские военные потеряли взрыватель от ракеты во время вертолетного патрулирования границы с Белоруссией. Об этом 10 августа сообщило в пресс-релизе генеральное командование Вооруженных сил Польши.

«8 августа после завершения боевых вылетов при осмотре одного из вертолетов, осуществлявших патрулирование в приграничной зоне, было обнаружено отсутствие взрывателя в одной из ракет», — говорится в сообщении.

Специалисты начали поиск взрывателя с помощью оборудования. Население попросили при его обнаружении запомнить место и сообщить об этом военным или полиции.

«В связи с тем что поиск устройства пока не дал никаких результатов, уведомляем, что взрыватель имеет встроенную защиту и не представляет угрозы», — заявили в командовании.

В сообщении также говорится, что подобные инциденты происходят во время проведения военных операций.

8 августа стало известно, что по просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. В настоящее время там уже находится около 2 тыс. польских военнослужащих.

Ранее, 3 августа, председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания Белоруссии Андрей Савиных сказал «Известиям», что заявления польской стороны о том, что пилоты боевых вертолетов готовы применить оружие, — это механизм психологической и информационной войны.

1 августа в минобороны Польши заявили, что страна увеличит количество войск на линии с Белоруссией из-за якобы нарушения белорусскими вертолетами польских воздушных границ. В МИД Белоруссии, в свою очередь, указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не представила. Там подчеркнули, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.

В конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.