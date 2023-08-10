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Ученые усомнились в появлении в Казани пауков «Черная вдова»

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Кандидат биологических наук, доцент Казанского федерального университета Николай Шулаев в интервью ИА «Татар-информ» отверг наличие в Казани ядовитых пауков «Черная вдова». По его словам, в республике есть похожий вид пауков, которые выглядят так же, как «Черная вдова». Отличить внешне их довольно сложно.

Завотделом беспозвоночных Зоологического музея и гербария имени Эверсмана КФУ, ученый-арахнолог Андрей Беспятых также опроверг мнение о том, что горожане обнаружили «Черную вдову».

Агентство уточняет, что в соцсетях в последнее время появилось много сообщений о том, что в Казани обнаружили сразу двух ядовитых пауков «Черная вдова». Якобы одного заметили в Горкинско-Ометьевском лесу, а второго — во дворе жилого дома на улице Завойского.

При этом отмечается, что пару лет назад в Казани все же находили ядовитых пауков. Их привезли путешественники с юга вместе со своим багажом.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что супермаркет известной сети Penny в городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия закрыли из-за обнаруженного там паука неизвестного вида. Сотрудники увидели гигантского паука в ящике с фруктами и сообщили в экстренные службы. Паук за короткое время вылез из ящика и уполз под торговые стеллажи.

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