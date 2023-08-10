Четырнадцать человек продолжат лечение после взрыва в Сергиевом Посаде

14 пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии, оставлены на лечение в Сергиево-Посадской больнице после взрыва на местном заводе. Об этом 10 августа рассказали «РИА Новости» в минздраве Подмосковья.

«В результате происшествия в Сергиевом Посаде в настоящее время в Сергиево-Посадской больнице оставлены на лечение 14 человек, из них трое в тяжелом состоянии в реанимации, остальные средней степени тяжести», — сообщает ведомство.

Министерство также сообщило, что одна пациентка ранее скончалась. Двое пострадавших были переведены на лечение в федеральные клиники. Была оказала помощь 71 пострадавшему за последние сутки.

Ранее, 9 августа, произошел взрыв на предприятии «Пиро-Росс» на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что завод, на котором произошел взрыв, не имел отношения к оптике, как указывалось ранее, «на нем давно производят пиротехнику».

На месте инцидента из-под завалов достали трех человек, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сообщалось о 60 пострадавших, 12 человек числятся пропавшими без вести.

Предварительной причиной взрыва экстренные службы назвали человеческий фактор. СК РФ возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. На месте работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области.