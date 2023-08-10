Ночной забег с фонариками впервые провели в Тамбове

В Тамбове впервые провели ночной забег с фонариками. Любители бега собрались для этого на лыжном стадионе в парке «Дружба».

Участниками забега стали около 200 человек. Они рассказывали, что им интересно было попробовать новый формат и пробежать по знакомой трассе, но в темноте.

Легкоатлеты преодолели дистанцию 5 км. Самых быстрых бегунов наградили, сообщает ИА «ОнлайнТамбов.Ру».

Ранее, 6 августа, в центре Санкт-Петербурга прошел массовый забег. Для участников были подготовлены две дистанции — в 10 и 21,1 км. Суммарно на старт вышли около 11 тыс. человек. Маршрут начинался на главной площади города, Дворцовой, и проходил через Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловскую крепость, Ростральные колонны, Адмиралтейство.