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Сюжет:

Источник рассказал об устных гарантиях Запада Турции по поводу экспорта зерна РФ

«РИА Новости»: Турция получает устные гарантии от Запада по экспорту продукции РФ
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Фото: ТАСС/Дмитрий Дадонкин
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Запад дал Турции устные гарантии по поводу экспорта российского зерна, однако этого недостаточно для возобновления продовольственной сделки. Об этом 10 августа сообщил знакомый с ходом переговоров источник «РИА Новости» в Анкаре.

«Переговоры с рядом западных стран продолжаются. <…> В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно, тем более когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым», — рассказал собеседник.

Он отметил, что ООН также активно ведет переговоры с западными странами по поводу возобновления зерновой сделки.

«С их стороны идет интенсивная работа под контролем генсека Антониу Гутерриша. Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае переговорный процесс идет, не останавливается», — сообщил источник.

В злак ответа: РФ не получала новых предложений по зерновой сделке
На чем настаивает Москва и есть ли шанс на восстановление договоренностей

Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что российская сторона не получала практические и реализуемые предложения, связанные с решением проблем по зерновой сделке.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения в том, что дешевое зерно делает бедные страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, что Россия очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к РФ, не выполнялись.

Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.

Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.

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