Источник рассказал об устных гарантиях Запада Турции по поводу экспорта зерна РФ
Запад дал Турции устные гарантии по поводу экспорта российского зерна, однако этого недостаточно для возобновления продовольственной сделки. Об этом 10 августа сообщил знакомый с ходом переговоров источник «РИА Новости» в Анкаре.
«Переговоры с рядом западных стран продолжаются. <…> В переговорах с нами мы получаем устные гарантии от наших партнеров, но практика показывает, что этого недостаточно, тем более когда речь идет о том, чтобы сначала возобновить работу механизма, а потом сделать процесс устойчивым», — рассказал собеседник.
Он отметил, что ООН также активно ведет переговоры с западными странами по поводу возобновления зерновой сделки.
«С их стороны идет интенсивная работа под контролем генсека Антониу Гутерриша. Возможно, в ближайшее время российской стороне будут представлены новые предложения. Во всяком случае переговорный процесс идет, не останавливается», — сообщил источник.
Ранее в этот день первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил «Известиям», что российская сторона не получала практические и реализуемые предложения, связанные с решением проблем по зерновой сделке.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что обвинения в том, что дешевое зерно делает бедные страны зависимыми от Москвы, не соответствуют действительности. Он также подчеркнул, что Россия очень долго выполняла обязательства по зерновой сделке в одностороннем порядке. Однако те обязательства, которые были взяты по отношению к РФ, не выполнялись.
Действие зерновой сделки прекратилось 17 июля по инициативе России. Президент России Владимир Путин заявил, что страна готова вернуться к выполнению соглашения в случае выполнения российской части договоренностей.
Черноморская сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Главной задачей сделки было обеспечение нуждающихся стран, включая африканские, продовольствием.