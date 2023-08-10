Житель Балашова обгорел на 90% во время взрыва в подвале дома

В Балашове Саратовской области 33-летний мужчина получил ожоги 90% поверхности тела 2–3-й степени при взрыве в подвале собственного дома. Его доставили вертолетом санавиации в больницу Саратова.

Министр здравоохранения региона Олег Костин рассказал, что мужчина спустился в погреб и зажег сигарету. Произошел взрыв. Неосторожный курильщик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Сначала за его жизнь боролись балашовские врачи. Они проводили противошоковую интенсивную терапию. После того как состояние пострадавшего стабилизировалось, его транспортировали в Саратов, в ГУЗ «Центр термических поражений», пишет ИА «Взгляд-инфо».

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