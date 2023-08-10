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Жильцы петербургской коммуналки нашли тела мужчины и женщины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Жители коммунальной квартиры в Санкт-Петербурге обнаружили тела мужчины и женщины, употреблявших запрещенные вещества. Об этом 10 августа сообщает телеканал «78».

Инцидент произошел на улице Чехова в Центральном районе города. По словам жильцов, их насторожило, что 39-летняя соседка в течение четырех часов не выходила из ванной. В результате жители квартиры решили вызвать полицейских.

После вскрытия двери правоохранители обнаружили бездыханное тело 39-летней жительницы Петербурга, а также тело ее 55-летнего сожителя.

Рядом с трупами сотрудники полиции обнаружили скрученную купюру с остатками запрещенного вещества, пакет с содержимым растительного происхождения и два пакетика с пилюлями. Тела направили в морг для установления причины смерти.

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Ранее, 8 августа, стало известно о смерти московской 15-летней школьницы в результате передозировки наркотиками. По словам собеседника «Известий», погибшая 5 августа отдыхала с друзьями. Подростки употребляли наркотические вещества.

После этого школьнице стало плохо. Она была доставлена в больницу, где ее забрали в реанимацию. Там она позже скончалась.

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