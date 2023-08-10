Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Томске

В Томске врачи борются за жизнь трехлетнего ребенка, который выпал из окна второго этажа многоквартирного дома. Его состояние оценивается как тяжелое.

Как пишет РИА «Томск» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, инцидент произошел вечером 9 августа на улице Кулагина. Обстоятельства случившегося уточняются. Известно, что мальчик проживал в квартире с родителями, которые на момент его падения находились в других комнатах.

Прокуратура Советского района проверит, как исполняется законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Доследственную проверку проводит и региональное СУ СКР.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что четырехлетний мальчик погиб, упав из окна квартиры на 15-м этаже в Барнауле. Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу.